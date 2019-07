BLAFOVAL: Zbraň, ktorou muž v Trnave ohrozoval ľudí, bola napodobenina

Trnava 9. júla (TASR) - Zbraň, ktorou ohrozoval v sobotu večer ľudí na Trojičnom námestí v Trnave 30-ročný muž a mieril ňou aj na zasahujúcich policajtov, bola napodobenina. Dnes ho obvinili z útoku na verejného činiteľa a výtržníctva.informovala o tom v utorok trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.Polícia prijala v sobotu oznámenie, že v parku sa nachádza muž so zbraňou. Ten sa následne presunul k Trojičnému námestiu. Policajti ho vyzvali, aby odhodil zbraň, čo však neurobil.uviedla Kredatusová. Preto po opakujúcich výzvach použili policajti varovný vystrel do vzduchu a pomocou donucovacích prostriedkov muža so zbraňou spacifikovali. Udalosť sa zaobišla bez zranení.