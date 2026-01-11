< sekcia Regióny
Polícia: Železničné priecestia vo Veľkej Lomnici sú mimo prevádzky
V dôsledku pádu stromu na elektrické vedenie došlo k odstávke elektrického prúdu.
Autor TASR
Veľká Lomnica 11. januára (TASR) - Polícia upozorňuje, že železničné priecestia vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sú mimo prevádzky. Vodičov a chodcov upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ich prejazde. V dôsledku pádu stromu na elektrické vedenie došlo k odstávke elektrického prúdu. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na priecestia boli vyslaní policajti, ktorí dohliadajú na bezpečnosť a riadia premávku,“ dodala polícia s tým, že na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.
„Na priecestia boli vyslaní policajti, ktorí dohliadajú na bezpečnosť a riadia premávku,“ dodala polícia s tým, že na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.