Roky týrala manžela, hrozí jej pätnásť rokov

Považská Bystrica 2. augusta (TASR) – Trest odňatia slobody až na 15 rokov hrozí 41-ročnej žene, ktorá mala roky týrať svojho 44-ročného manžela. Považskobystrickí policajti ju obvinili zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



„Podľa doterajších zistení mala 41-ročná žena v mieste spoločného bydliska v čase od jesene 2017 do súčasnosti opakovane pod vplyvom alkoholu napádať svojho manžela. Mala ho biť po celom tele, tvári a hlave, mala ho kopať a udierať päsťami," opísali policajti s tým, že obvinená sa mala svojmu mužovi aj vyhrážať zabitím.







Poškodený sa podľa polície vzhľadom na svoju fyzickú konštrukciu a zdravotný stav nevedel účinne brániť. „K poslednému útoku malo dôjsť v posledný júlový týždeň. Žena mala fyzicky napadnúť svojho manžela a následne ho vyhodiť pred dvere ich bytu. Tam napadnutý muž ležal až do príchodu polície," doplnili policajti.



Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvinenej, o ktorom rozhodne súd. „Žene v prípade, že ju súd uzná za vinnú, hrozí niekoľkoročné väzenie, a to na sedem až 15 rokov," dodala polícia.