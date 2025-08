PARTNERSKÁ HÁDKA: Žena vzala do rúk vzduchovku a spustila paľbu

Dubnica nad Váhom 4. augusta (TASR) - Dubnickí policajti začali trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Žena po predchádzajúcej hádke sedemkrát vystrelila zo vzduchovky na svojho manžela. Skončil v nemocnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Tridsaťosemročná žena mala viackrát vystreliť na svojho 30-ročného partnera sediaceho na gauči zo vzdialenosti približne tri metre. Na muža vystrelila celkovo sedemkrát do vrchnej časti tela. Muž bol so zraneniami prevezený do nemocnice.



„Polícia na mieste činu vykonala neodkladné a neopakovateľné úkony vrátane obhliadky miesta činu. Žene obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia. Prípad si následne prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Trenčína,“ doplnila hovorkyňa.