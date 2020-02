ZA VOLANT SADLA OPITÁ: Žena šoférovala s takmer tromi promile alkoholu

Bratislava 5. februára (TASR) - Vodička v bratislavskom Ružinove narazila do obrubníka a prešla cez stredový ostrovček. Nafúkala takmer tri promile, no vravela, že ešte musí ísť po deti do školy. TASR o tom informovali z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.



Vozidlo idúce veľmi pomaly v ľavom jazdnom pruhu po Gagarinovej ulici v bratislavskom Ružinove zaregistroval dopravný policajt mimo služby. "Vodička vytáčala motor vozidla do vysokých otáčok až tak, že vo vzduchu bolo cítiť silný zápach spálenej spojky. Keď vozidlo odbočilo na Ďatelinovú ulicu, vodička narazila do obrubníka a prešla cez stredový ostrovček, policajt sa rozbehol sa za vozidlom, ktoré už malo na kolesách dva defekty a vodičku vyzval k zastaveniu auta," uviedla polícia. Vodička mala po zastavení z vozidla takmer vypadnúť a policajtovi povedať, že pila, ale ešte musí ísť po deti do školy.



Policajt ihneď privolal dopravných policajtov, ktorí podľa dychovej skúšky zistili, že v dychu má 1,40 mg/l alkoholu, čo predstavuje takmer tri promile. Eskortovali ju na policajné oddelenie a obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny jej hrozí v súlade s Trestným zákonom trest odňatia slobody až na dva roky.



Policajti upozorňujú vodičov, že alkohol znižuje schopnosť sústrediť sa a správne a včas reagovať na situáciu v cestnej premávke. "Z uvedeného dôvodu sa jazde po požití alkoholu alebo návykových látok vyhnite a na spôsob svojej prepravy použite mestskú hromadnú dopravu, taxislužbu alebo oslovte niekto, kto nepil," uviedli. Na Slovensku platí tzv. "nulová tolerancia" výšky hladiny alkoholu v dychu, respektíve v krvi.