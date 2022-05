Po krádeži sa odviezla taxíkom: Zlodejku šperkov rýchlo vypátrali

Nitra 30. mája (TASR) – Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry chytili 30-ročnú ženu, ktorá ukradla šperky z rodinného domu na Dolnočermánskej ulici v Nitre. Žena preskočila oplotenie rodinného domu a dostala sa ku vchodovým dverám, cez ktoré vošla dovnútra. Z domu si zobrala retiazky rôznej dĺžky zo žltého kovu, retiazky s príveskami zo žltého kovu, prívesky, prstene, náušnice a predmety rôzneho tvaru zo žltého kovu, náramkové hodinky zo žltého kovu, kľúč zo strieborného kovu, ktoré si uložila do posteľnej obliečky, informovala polícia.



Pri odchode z domu stretla zlodejku 63-ročná majiteľka domu. Spýtala sa jej, čo tam robí, podozrivá jej odpovedala, že ju tam poslala dcéra a utekala preč. Policajná hliadka, ktorá dorazila na miesto, začala s pátraním po podozrivej žene. Policajti našli svedkov, podľa ktorých žena nasadla do taxíka. Dispečing taxislužby potvrdil, že žena cestovala do obce Cabaj – Čápor. Policajná hliadka sa presunula do obce, kde ženu našla a začala s jej vypočúvaním.



Podozrivá policajtom uviedla, že má pri sebe krabičku so šperkami, ktoré dobrovoľne vydala. Policajti žene obmedzili osobnú slobodu, zlodejka bola umiestnená do cely policajného zaistenia. V prípade ďalej pokračujú potrebné procesné úkony.