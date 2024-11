Žena si po Bratislave jazdila zdrogovaná a bez vodičáku

Bratislava 12. novembra (TASR) - Za jazdu po hlavnom meste so zadržaným vodičským preukazom a pod vplyvom drog bude 47-ročná vodička riešená v správnom konaní. To isté sa týka 44-ročného muža, ktorý zákon o cestnej premávke porušil rovnakým spôsobom na diaľnici D1 smerom do Trnavy. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"V tejto súvislosti vám pripomíname, že jazdou pod vplyvom omamných a psychotropných látok zbytočne riskujete a ohrozujete nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky," upozornili policajti.