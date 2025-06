PRIAMO DO REBIER: Opitá žena bodla svojho druha nožom

Soblahov 30. júna (TASR) - Trenčianski kriminalisti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. V obci Soblahov (okres Trenčín) žena pod vplyvom alkoholu pichla v pondelok dopoludnia nožom svojho druha do oblasti rebier. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková na sociálnej sieti.



Polícia zistila, že 31-ročná žena pod vplyvom alkoholu mala po predchádzajúcom konflikte bodnúť svojho 47-ročného druha nožom do oblasti rebier. Muž bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, pričom je mimo ohrozenia života.



„Žene obmedzili osobnú slobodu, po vykonaní potrebných procesných úkonov bude umiestnená do cely policajného zaistenia. Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony, ako aj z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila hovorkyňa.