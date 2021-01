ZBILA JU PRE 35 EUR: Žena v Tisovci okradla 91-ročnú starenku

Tisovec 29. januára (TASR) – Zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody obvinil vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote 61-ročnú ženu z Tisovca, ktorá v stredu (27. 1.) okolo obeda v rodinnom dome v Tisovci fyzicky napadla a okradla 91-ročnú dôchodkyňu. O prípade informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) Banská Bystrica.



„Žena si prišla pýtať peniaze, čo poškodená odmietla. Po tom, ako vyšla z domu, sa však doň bez súhlasu majiteľky vrátila. Dôchodkyňu násilím hodila na zem, päsťami ju bila po tvári a po celom tele. Do úst jej dala uterák, aby nemohla kričať a z peňaženky, ktorú mala v kabelke, jej vzala 35 eur,“ priblížila polícia priebeh udalosti.



Dodala, že dôchodkyni žena spôsobila zranenia na tvári a na ruke. Už krátko po skutku jej však bola obmedzená osobná sloboda. „Po vykonaní procesných úkonov ju vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jej vzatie do väzby. Keďže tento skutok spáchala na chránenej osobe, môže byť potrestaná odňatím slobody na sedem až 12 rokov,“ uviedla polícia.