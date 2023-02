JAZDILA V PROTISMERE: Vodička z Kysaku bola pod vplyvom alkoholu

Prešov 13. februára (TASR) - Žena z obce Kysak v sobotu (11. 2.) po 22.00 h jazdila osobným vozidlom po diaľnici D1 v smere do Prešova v protismere. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, v katastri obce Petrovany 48-ročná žena nevenovala dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla, narazila do betónovej zábrany a následne aj do dopravného značenia. S autom potom ostala stáť.



"Privolanou hliadkou diaľničného oddelenia bola vodička podrobená dychovej skúške, výsledok presiahol hodnotu 1,7 promile. Pri dopravnej nehode vznikla škoda diaľničnej spoločnosti vo výške 500 eur a škoda na vozidle vo výške 3500 eur. Vodička bola zadržaná a bola umiestnená do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová. Ženu podľa nej obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.