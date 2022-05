V OBAVE O SVOJ ŽIVOT VYSKOČILA Z OKNA BYTU: Žena sa bála svojho druha

Myjava 10. mája (TASR) – Polícia v Novom Meste nad Váhom vzala do väzby 43-ročného muža z Myjavy pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová.



Ako doplnila, doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že obvinený muž spôsoboval fyzické a psychické utrpenie svojej družke. "A to tak, že ju opakovane fyzicky napádal a vulgárne jej nadával. Obvinený mal ženu podozrievať z toho, že má pomer s iným mužom. Počas pracovného týždňa jej mal neustále telefonovať a kontrolovať ju, čo robí, pričom mal vyžadovať od nej videohovory, aby videl, čo robí a s kým je. Taktiež jej mal zakazovať sa stretávať s kamarátkami," uviedla Kuzmová.







Fyzické násilie v tejto rodine vyústilo až do toho, že poškodená v obave o svoj život a zdravie vyskočila cez okno von z bytu potom, ako obvinený mal zamknúť dvere bytu, zobrať jej kľúče a aj telefón. "Žena si zavolala na pomoc políciu. Privolaná policajná hliadka muža zadržala a obmedzila na osobnej slobode," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľ po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "Na rozhodnutie o väzbe si počká obvinený v cele policajného zaistenia. Obvinený bol už v minulosti súdne trestaný za násilnú trestnú činnosť. Tentoraz mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," doplnila Kuzmová.