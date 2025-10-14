< sekcia Regióny
POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti
Zo zabezpečených kamerových záznamov sa podarilo získať fotografiu podozrivej osoby mužského pohlavia.
Autor TASR
Trnava 14. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní trestného činu výtržníctva. Doteraz nestotožnený muž sa mal 31. augusta približne o 9.50 h vo vlaku na trase Trnava - Galanta v jednom z vozňov dopustiť hrubej neslušnosti, čím vyvolal u cestujúcich verejné pohoršenie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Zo zabezpečených kamerových záznamov sa podarilo získať fotografiu podozrivej osoby mužského pohlavia. Podľa zistení nastúpil na železničnej stanici Sereď a vystúpil v Galante, odkiaľ odišiel smerom do mesta,“ priblížili policajti.
Verejnosť môže poskytnúť informácie o totožnosti osoby na čísle 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na účte trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
