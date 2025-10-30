Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZLODEJ V BRATISLAVE: Vlámal sa do bytovky a spôsobil tisícové škody

Na snímke zlodej, ktorý sa vlámal do bytovky. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Násilím vošiel do bytového domu, kde poškodil zámok na vchodových dverách do skladu, odkiaľ odcudzil viacero pracovných nástrojov.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení páchateľa, ktorý sa dopustil krádeže na Sibírskej ulici v Bratislave v sobotu (25. 10.) ráno.

Násilím vošiel do bytového domu, kde poškodil zámok na vchodových dverách do skladu, odkiaľ odcudzil viacero pracovných nástrojov v hodnote približne 2000 eur,“ priblížila polícia na sociálnej sieti, kde uverejnila aj fotografie k prípadu.

Vyzvala zároveň na ohlásenie informácií, ktoré by mohli muža na fotografiách identifikovať. Využiť možno telefónne číslo 158, osobne podať informácie na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

