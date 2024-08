Polícia žiada o pomoc pri objasnení krádeže na zastávke v Bratislave

Bratislava 11. augusta (TASR) - Polícia prosí verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v pondelok (5. 8.) na zastávke MHD Hlavná stanica v Bratislave. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Podľa doposiaľ zistených informácií tam neznámy páchateľ počas nastupovania do trolejbusu linky č. 40, bez použitia násilia odcudzil dámsku peňaženku žltej farby. Pri nastupovaní poškodenej do trolejbusu k nej doposiaľ neznámy páchateľ pristúpil a zozadu z ruksaku, ktorý mala na chrbte, jej vybral peňaženku a následne z trolejbusu vystúpil," ozrejmila polícia.



Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti muža, o jeho súčasnom pohybe alebo pobyte, aby to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy polície na sociálnej sieti.