Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Regióny

Polícia žiada o pomoc pri objasňovaní krádeže v bratislavskom obchode

.
Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Ku krádeži malo dôjsť 1. novembra medzi 9.20 a 9.40 h.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže v priestoroch obchodného centra na ulici Mlynské nivy z 1. novembra 2025. Páchateľ mal poškodenej žene z nákupnej tašky prevesenej cez rameno odcudziť peňaženku s hotovosťou, dokladmi a platobnou kartou, s ktorou viackrát neoprávnene platil. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Ku krádeži malo dôjsť 1. novembra medzi 9.20 a 9.40 h. Bratislavská polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.


.

Neprehliadnite

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti