Bratislavská polícia hľadá zlodeja štvorkolky

Bratislava 24. augusta (TASR) – Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po zlodejovi, ktorý na Prievozskej ulici v bratislavskom Ružinove odcudzil štvorkolku, čím majiteľovi spôsobil predbežnú škodu vo výške 3000 eur. Polícia zverejnila na sociálnej sieti video, ktoré má pomôcť pri objasnení činu.



„Podľa doterajších informácií ku krádeži došlo na Prievozskej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to 17. augusta v presne neustálenom čase od 15.00 h do 14.30 h nasledujúceho dňa," spresnila polícia.



Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli pri pátraní, možno oznámiť na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.