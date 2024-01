NEVIDELI STE JU? Pátrajú po Sarah Gajanovej z Vikartoviec

Poprad 12. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 18-ročnej Sarah Gajanovej z obce Vikartovce neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že jej nezvestnosť nahlásili polícii ešte v stredu (10. 1.).



"Deň predtým, 9. januára, ráno odišla z miesta trvalého bydliska na autobus do školy v Poprade. V uvedený deň popoludní bola v telefonickom kontakte so svojím otcom, uviedla, že sa nachádza v jednom z popradských obchodných centier. Sarah sa už však späť domov nevrátila a ani o sebe nepodala žiadnu správu," uviedla hovorkyňa. Vykonanými previerkami a opatreniami sa doposiaľ nezvestnú mladú ženu nepodarilo vypátrať.



Hľadaná Sarah je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé gaštanové vlasy po lopatky. Naposledy mala na sebe oblečený kožuch čiernej farby do pása na zips, čierne nohavice, sivú mikinu s kapucňou a stredne biele botasky. "Má piersing v nose, tetovanie na predlaktí pravej ruky v tvare hada, čiernej farby, tetovanie bohyne na zápästí pravej ruky a na ľavej ruke tetovanie v angličtine," doplnila Ligdayová.



Akékoľvek poznatky k nezvestnej mladej žene môžu občania oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 893 371, respektíve na linku 158. Informácie môžu poskytnúť aj formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.