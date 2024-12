Polícia žiada o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Karolíne

Senica 20. decembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 16-ročnej Karolíne z Prešova. Po dievčati je vyhlásené pátranie od pondelka 16. decembra, keď malo utiecť z resocializačného zariadenia v okrese Senica. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, váži 65 kilogramov, má blond vlasy dlhé po ramená a hnedé oči. "Naposledy bola videná v poobedných hodinách ako preskakuje vstupnú bránu areálu zariadenia a uteká smerom do lesa," priblížila polícia.



Oblečené mala tepláky, mikinu, bundu bez nápisu, obuté mala tenisky. Všetko čiernej farby. Podľa zistení by nemala mať so sebou žiadne doklady, peniaze ani mobilný telefón.



V prípade akýchkoľvek informácií o pobyte alebo pohybe nezvestnej je potrebné kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158, dostaviť sa na ktorékoľvek obvodné policajné oddelenie alebo poslať správu trnavskej krajskej polícii prostredníctvom sociálnej siete.