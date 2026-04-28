Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 20-ročnom Oleksandrovi Martynenkovi

Polícia pátra po 20-ročnom Oleksandrovi Martynenkovi. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 20-ročnom Oleksandrovi Martynenkovi, prechodne bytom v Gabčíkove. Menovaný bol naposledy videný v sobotu (25. 4.) v čase okolo 4.00 h na Kamennom námestí v Bratislave. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Hľadaný je 200 centimetrov vysoký, plnoštíhlej postavy, s dlhšími čiernymi vlasmi. Oblečené mal čierne nohavice a čierny kabát pod kolená.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy prostredníctvom sociálnej siete.
Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria