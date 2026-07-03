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VIDEO: POLÍCIA ŽIADA O POMOC: V Trnave vykradli reštauráciu
Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom sú zachytené podozrivé osoby, pričom je zrejmé, že jeden z páchateľov si dá počas krádeže z hlavy dolu šiltovku.
Autor TASR
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Trnava 3. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasnení krádeže v jednej z trnavských reštaurácií na Trstínskej ceste. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo v príspevku na sociálnej sieti.
Do prevádzky sa v čase od 27. júna 20.00 h do 28. júna 9.00 h vlámali neznámi muži. „Krádežou tovaru, finančnej hotovosti a poškodením dvojkrídlových dverí spôsobili škodu za viac ako 1700 eur,“ priblížila polícia.
Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom sú zachytené podozrivé osoby, pričom je zrejmé, že jeden z páchateľov si dá počas krádeže z hlavy dolu šiltovku.
V prípade informácií o skutku má verejnosť kontaktovať políciu na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení alebo súkromnou správou na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Do prevádzky sa v čase od 27. júna 20.00 h do 28. júna 9.00 h vlámali neznámi muži. „Krádežou tovaru, finančnej hotovosti a poškodením dvojkrídlových dverí spôsobili škodu za viac ako 1700 eur,“ priblížila polícia.
Na sociálnej sieti zverejnila video, na ktorom sú zachytené podozrivé osoby, pričom je zrejmé, že jeden z páchateľov si dá počas krádeže z hlavy dolu šiltovku.
V prípade informácií o skutku má verejnosť kontaktovať políciu na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení alebo súkromnou správou na profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.