NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom Ľubomírovi

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Ľubomíra naposledy videli v utorok v ranných hodinách, keď odišiel z miesta svojho bydliska na neznáme miesto a doteraz nepodal o sebe žiadne správy.

Autor TASR
Trenčín 18. septembra (TASR) - Trenčianska krajská polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 48-ročnom Ľubomírovi. Nezvestný je od utorka (16. 9.). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Nezvestný je vysoký približne 175 centimetrov, obéznej postavy. Má modro-hnedé oči a nakrátko ostrihané vlasy farby špinavý blond. Má pomalú chôdzu a nosí okuliare.

Naposledy mal oblečené tmavé trojštvrťové krátke nohavice, čierne tričko a mikinu tmavej farby. Obuté mal tenisky. So sebou mal tmavohnedý ruksak.

„Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestnej osoby je možné oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ doplnila Krajčíková.
