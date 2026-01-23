< sekcia Regióny
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní tragickej nehody
Autor TASR
Dunajská Streda 23. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o spoluprácu pri vyšetrovaní stredajšej (21. 1.) tragickej dopravnej nehody medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom. Tridsaťjedenročná vodička následkom zranení po prevoze do nemocnice podľahla. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vyzýva každého, kto disponuje relevantnými informáciami, aby sa bezodkladne prihlásil na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Dunajskej Strede alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158. „Zdieľanie akýchkoľvek, či už pravdivých alebo vymyslených, informácií na sociálnych sieťach vyšetrovaniu žiadneho skutku nepomáha,“ ozrejmila.
K dopravnej nehode prišlo v stredu krátko pred 4.00 h na ceste prvej triedy medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Presné príčiny, ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
