Aj vy môžete pomôcť objasniť lúpež v Bratislave

Bratislava 16. júna (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorý by mohol prispieť k objasneniu lúpeže. Neznámy páchateľ mal 10. júna na Kazanskej ulici v hlavnom meste lúpežne prepadnúť ženu na bicykli. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.







"Podľa doterajších informácií k lúpeži došlo dňa 10. 6. 2020 v čase okolo 01.15 h, kedy mal doposiaľ neznámy páchateľ lúpežne prepadnúť 67–ročnú ženu, a to tým spôsobom, že najprv ju mal zhodiť z bicykla a následne jej odcudziť tašku s celým jej obsahom," uviedla hovorkyňa s tým, že škoda zatiaľ nebola vyčíslená.



Akékoľvek informácie, ktoré by polícii pomohli stotožniť muža na fotografii, môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.