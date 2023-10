Polícia žiada o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním krádeže v Bratislave

Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavská polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním krádeže v obchodnom dome v Petržalke. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Neznámy páchateľ 17. októbra okolo obeda na Farského ulici v obchodnom dome odcudzil robotický vysávač. Vošiel do predajne s batohom na chrbte, prešiel k regálom, kde boli vyložené robotické vysávače, zložil si batoh a z regálu vzal robotický vysávač, ktorý vložil do batohu a odišiel," priblížila.



Polícia žiada, aby ju verejnosť kontaktovala, ak by mala informácie o mužovi, ktorého fotografie zverejnila na sociálnej sieti. Ľudia tak môžu urobiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.