Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s lúpežou v Bratislave

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici .

Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Bratislavská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok (7. 5.) večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Polícia vyzýva ľudí, aby akékoľvek informácie ihneď oznámili na bezplatnom čísle 168. „Občanom touto cestou ďakujeme za pomoc pri stotožnení osoby,“ dodala Šimková.

Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. Do prevádzky podľa zistených informácií vošiel neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou zbraňou. Polícia po ňom pátra. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.



.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje