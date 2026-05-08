Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s lúpežou v Bratislave
Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici .
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Bratislavská polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvislosti s objasňovaním lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok (7. 5.) večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia vyzýva ľudí, aby akékoľvek informácie ihneď oznámili na bezplatnom čísle 168. „Občanom touto cestou ďakujeme za pomoc pri stotožnení osoby,“ dodala Šimková.
Do prevádzky podľa zistených informácií vošiel neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou zbraňou. Polícia po ňom pátra. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.
