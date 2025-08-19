< sekcia Regióny
Polícia kontrolovala vodičov nákladných áut, zistila prehrešky
Bratislavskí dopravní policajti apelujú v tejto súvislosti na vodičov nákladných vozidiel, aby si uvedomili, že preťaženému vozidlu sa menia jazdné vlastnosti, predlžuje sa jeho brzdná dráha.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Polícia zistila 14 priestupkov v rámci rozsiahlej osobitnej kontroly v Bratislavskom kraji zameranej na vodičov nákladných áut nad 3,5 tony. Vykonala ju v piatok (15. 8.). Kontrola bola zameraná predovšetkým na kontrolu preťaženia nákladných vozidiel. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Počas kontroly bolo zistených celkovo 14 priestupkov, pričom v ôsmich prípadoch išlo o samotné preťaženie. V ostatných prípadoch išlo o prekročenia rýchlosti, telefonovania počas jazdy, zlý technický stav vozidla, bezpečnostné pásy, prepravu nákladu a ostatných porušení predpisov v cestnej premávke,“ priblížila hovorkyňa.
Bratislavskí dopravní policajti apelujú v tejto súvislosti na vodičov nákladných vozidiel, aby si uvedomili, že preťaženému vozidlu sa menia jazdné vlastnosti, predlžuje sa jeho brzdná dráha, čo má veľký vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
