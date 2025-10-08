< sekcia Regióny
Polícia zistila počas akcie v Trenčianskom kraji 210 priestupkov
Počas celej akcie skontrolovali 634 účastníkov cestnej premávky, vrátane vodičov motorových aj nemotorových vozidiel a chodcov. V TSK evidovali v piatok tri dopravné nehody, všetky bez zranení.
Autor TASR
Trenčín 8. októbra (TASR) - Počas piatkovej (3. 10.) mimoriadnej bezpečnostnej akcie Deň bez nehôd vykonali policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 634 dychových kontrol. Zistili požitie alkoholu, návykovej látky a celkovo 210 priestupkov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Počas akcie bolo v rámci Trenčianskeho kraja vykonaných 634 dychových skúšok. Zistených bolo celkovo 210 priestupkov u vodičov vozidiel, nemotorových vozidiel, ako aj iných účastníkov cestnej premávky, dvakrát požitie alkoholu u cyklistov do jedného promile. Zadržali jedno osvedčenie o evidencii vozidla a jeden vodičský preukaz. Zistili ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia,“ informovala hovorkyňa.
