Polícia zistila počas akcie v Trnavskom kraji 13 opitých vodičov
Dychovú skúšku absolvovalo 4166 vodičov motorových vozidiel a deväť cyklistov.
Autor TASR
Trnava 23. februára (TASR) - Polícia zistila počas pondelkovej akcie na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 13 vodičov pod vplyvom alkoholu. Celkovo podrobila skúškam 4175 účastníkov cestnej premávky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Dychovú skúšku absolvovalo 4166 vodičov motorových vozidiel a deväť cyklistov. Pozitívny výsledok malo 12 vodičov motorových vozidiel a jeden cyklista, ktorý nafúkal viac ako jedno promile alkoholu.
„Z celkového počtu vodičov, ktorý mali výsledok dychovej skúšky pozitívny, boli traja vodiči, ktorí nafúkali viac ako jedno promile, a sú tak podozriví z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ priblížila polícia s tým, že trojica bola obmedzená na osobnej slobode a eskortovaná na policajné oddelenie.
Počas akcie policajti zadržali aj 11 vodičských preukazov, 14 priestupcom uložili blokovú pokutu, osem priestupkov postúpili na správne konanie a jedného vodiča vybavili napomenutím. „Okrem alkoholu policajti zistili aj štyri osoby, ktoré neboli riadne pripútané a v dvoch prípadoch malo vozidlo zlý technický stav,“ doplnili.
