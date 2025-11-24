< sekcia Regióny
Polícia zistila počas kontroly v okrese Partizánske 16 priestupkov
Odhalené priestupky policajtov sa týkali bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci.
Autor TASR
Partizánske 24. novembra (TASR)- Policajti odhalili počas osobitnej kontroly na území okresu Partizánske vodiča, ktorému namerali viac ako jedno promile alkoholu v dychu. Zistili celkovo 16 priestupkov. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
Odhalené priestupky policajtov sa týkali bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci. Polícia vykonala u vodičov celkovo 30 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu.
Okresnú osobitnú kontrolu policajti zamerali najmä na zákaz požitia alkoholu a omamných látok u vodičov, rýchlosť jazdy, spôsob jazdy v jazdných pruhoch, nedanie prednosti a nevenovanie sa vedeniu vozidla. Ich pozornosť smerovala aj k tým porušeniam pravidiel cestnej premávky, ktoré najčastejšie vedú k dopravným nehodám.
„Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne a neohrozovali svojím konaním seba ani ostatných,“ vyzvali policajti.
