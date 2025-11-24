Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Polícia zistila počas kontroly v okrese Partizánske 16 priestupkov

.
Snímka z policajnej kontroly v Partizánskom. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Odhalené priestupky policajtov sa týkali bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci.

Autor TASR
Partizánske 24. novembra (TASR)- Policajti odhalili počas osobitnej kontroly na území okresu Partizánske vodiča, ktorému namerali viac ako jedno promile alkoholu v dychu. Zistili celkovo 16 priestupkov. Trenčianska krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.

Odhalené priestupky policajtov sa týkali bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, najčastejšie išlo o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti v obci. Polícia vykonala u vodičov celkovo 30 dychových skúšok na zistenie prítomnosti alkoholu.

Okresnú osobitnú kontrolu policajti zamerali najmä na zákaz požitia alkoholu a omamných látok u vodičov, rýchlosť jazdy, spôsob jazdy v jazdných pruhoch, nedanie prednosti a nevenovanie sa vedeniu vozidla. Ich pozornosť smerovala aj k tým porušeniam pravidiel cestnej premávky, ktoré najčastejšie vedú k dopravným nehodám.

„Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali zodpovedne a neohrozovali svojím konaním seba ani ostatných,“ vyzvali policajti.

.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?