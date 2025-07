Policajti dohliadali v Bratislavskom kraji: Zistili viaceré priestupky

Bratislava 23. júla (TASR) - Policajti v utorok (22. 7.) od 13.00 do 15.00 h vo zvýšenom režime dohliadali nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území Bratislavského kraja. Zistili počas toho desať priestupkov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



„Pri zvýšenom dohľade policajti použili na odhalenie priestupkov vodičmi motorových vozidiel nový technický prostriedok, a to fotoaparát so superzoomom, ktorý vodiča detailne zaznamená až do vzdialenosti minimálne 500 metrov, a dron, s ktorými zaznamenali niekoľko porušení zákona o cestnej premávke,“ priblížila.



Polícia odhalila celkovo desať priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel. „V šiestich prípadoch vodiči obsluhovali mobilný telefón, v štyroch prípadoch policajti zaznamenali nesprávny spôsob jazdy vodičmi,“ doplnila hovorkyňa.