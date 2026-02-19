< sekcia Regióny
Polícia zistila v okrese Považská Bystrica vodičov pod vplyvom drog
Autor TASR
Považská Bystrica 19. februára (TASR)- Policajti odhalili v uplynulých dňoch v okrese Považská Bystrica viacerých vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom drog alebo alkoholu. Jeden šofér jazdil napriek tomu, že mal uložený zákaz. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Prítomnosť THC, metamfetamínu a amfetamínu potvrdilo nedávno laboratórne vyšetrenie u 31-ročného vodiča Volkswagenu, ktorého policajti zastavili na jednej z ulíc v Považskej Bystrici. Za obcou Jesenica kontrolovali 23-ročného vodiča Škody Octavia, u ktorého dychová skúška preukázala 1,79 promile alkoholu.
Policajti zastavili aj 25-ročného vodiča Fordu Mondeo, laboratórne vyšetrenie na drogy u neho potvrdilo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a extázy. V Považskej Bystrici kontrolovali 31-ročnú vodičku Audi, u ktorej bol drogový test pozitívny na amfetamín, metamfetamín a opiáty. Ďalšia 51-ročná vodička Citroënu v Považskej Bystrici jazdila pod vplyvom alkoholu, dychová skúška u nej preukázala 1,83 promile alkoholu.
„Vodičom policajti zadržali vodičský preukaz. Vo všetkých prípadoch, kde zistili alkohol, vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, 38-ročného vodiča Škody Fabia obvinili pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ doplnila polícia s tým, že v prípadoch naďalej vykonáva potrebné procesné úkony.
„Opätovne dôrazne apelujeme na vodičov, aby nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo drog a aby dodržiavali uložené zákazy. Takéto konanie je mimoriadne nebezpečné a neprípustné. Vodiči tým ohrozujú nielen seba aj ostatných účastníkov premávky,“ zdôraznili policajti.
Avizovali, že aj vzhľadom na tieto zistenia budú naďalej vykonávať kontroly v cestnej premávke s cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy.
