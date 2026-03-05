Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia neverila vlastným očiam: Konvoj klamal o svojich rozmeroch

Snímka zastaveného konvoja. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Vodiči nákladných áut predložili povolenie na zvláštne užívanie ciest. V ňom však deklarovali výrazne menšie rozmery, aké v skutočnosti mali.

Autor TASR
Levice 5. marca (TASR) - Vážne porušenie zákona zistili dopravní policajti počas kontroly nadrozmernej nákladnej prepravy v okrese Levice. V rámci akcie Roadpol zastavili a kontrolovali štvorčlenný konvoj nákladných vozidiel prepravujúcich nadrozmerný náklad, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Vodiči nákladných áut predložili povolenie na zvláštne užívanie ciest. V ňom však deklarovali výrazne menšie rozmery, aké v skutočnosti mali. Nameranou šírkou 5,3 metra tiež vznikla povinnosť zabezpečiť súčinnosť polície, čo prepravca úplne opomenul.

Policajti všetkým vodičom uložili blokové pokuty a dvom súpravám zakázali ďalšiu jazdu. Ostatné zistené porušenia predložili správnemu orgánu na ďalšie konanie.

