TRAGÉDIA PRI BREZOLUPOCH: Žena neprežila zrážku s nákladiakom

Brezolupy 13. februára (TASR) - Zrážku s nákladným autom v pondelok (12. 2.) večer na ceste I/9 pri Brezolupoch v okrese Bánovce nad Bebravou neprežila 45-ročná vodička osobného vozidla. Príčiny dopravnej nehody policajti vyšetrujú, začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vodička Citroënu jazdila v smere od Prievidze na Bánovce nad Bebravou. Pred križovatkou do obce Brezolupy z doposiaľ presne nezistených príčin prešla s neosvetleným vozidlom do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim nákladným motorovým vozidlom," opísala Kuzmová.



Pri dopravnej nehode podľa nej utrpela 45-ročná vodička zranenia nezlučiteľné so životom, 40-ročný vodič nákladného motorového vozidla sa nezranil. "Dychová skúška u neho skončila s negatívnym výsledkom, u usmrtenej vodičky bude nariadená súdnolekárska pitva. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy," ozrejmila.



Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania, dodala Kuzmová.