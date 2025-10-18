Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Regióny

Polícia zruší pracovisko oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch

.
Na snímke občiansky preukaz (zadná strana) počas tlačovej konferencie Ministerstva vnútra SR na tému: Vydávame nové občianske preukazy v Bratislave 17. decembra 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Doteraz tam poskytovali služby občanom jeden deň v týždni, a to vo štvrtok.

Autor TASR
Veľké Kapušany 18. októbra (TASR) - Pracovisko oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch od 1. novembra zrušia. Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, dôvodom je dlhodobo nízka efektivita pracoviska, ako aj nedostatok personálu a technického vybavenia. Doteraz tam poskytovali služby občanom jeden deň v týždni, a to vo štvrtok.

„Tento krok je súčasťou optimalizácie výkonu verejnej správy. Uvedomujeme si, že zrušenie pracoviska môže priniesť občanom isté komplikácie, no veríme v pochopenie tohto nevyhnutného kroku, ktorý smeruje k efektívnejšiemu fungovaniu verejnej správy a zodpovednému nakladaniu s verejnými financiami,“ uvádza.

Pripomína, že občania mesta Veľké Kapušany a okolitých obcí môžu po uvedenom termíne vybaviť agendu týkajúcu sa dokladov na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach alebo v Trebišove či v Klientskom centre Sobrance.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň