Polícia zruší pracovisko oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch
Doteraz tam poskytovali služby občanom jeden deň v týždni, a to vo štvrtok.
Autor TASR
Veľké Kapušany 18. októbra (TASR) - Pracovisko oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch od 1. novembra zrušia. Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, dôvodom je dlhodobo nízka efektivita pracoviska, ako aj nedostatok personálu a technického vybavenia. Doteraz tam poskytovali služby občanom jeden deň v týždni, a to vo štvrtok.
„Tento krok je súčasťou optimalizácie výkonu verejnej správy. Uvedomujeme si, že zrušenie pracoviska môže priniesť občanom isté komplikácie, no veríme v pochopenie tohto nevyhnutného kroku, ktorý smeruje k efektívnejšiemu fungovaniu verejnej správy a zodpovednému nakladaniu s verejnými financiami,“ uvádza.
Pripomína, že občania mesta Veľké Kapušany a okolitých obcí môžu po uvedenom termíne vybaviť agendu týkajúcu sa dokladov na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Michalovciach alebo v Trebišove či v Klientskom centre Sobrance.
