Polícia zvýši v Bratislave počet hliadok počas dušičkového obdobia

Bratislava 26. októbra (TASR) – Mestská polícia v Bratislave zvýši počet svojich hliadok počas obdobia Dušičiek. To je totiž podľa polície spojené so zvýšenou koncentráciou ľudí na cintorínoch a v ich okolí, nárastom kriminality i rizikom vzniku požiarov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.



Mestskí policajti budú predovšetkým na Martinskom cintoríne, cintoríne Vrakuňa, cintoríne Slávičie údolie či v okolí krematória. "Na bezpečnosť a verejný poriadok v blízkosti bratislavských pietnych miest budeme priebežne dohliadať aj v nočných hodinách," podotkla Krajčovičová. Polícia upozorňuje, že väčšia koncentrácia ľudí počas Dušičiek láka zlodejov. Verejnosť preto vyzýva, aby si svoje osobné veci, tašky či kabelky nenechávali voľne položené a mali ich neustále pod dohľadom.



"Vhodné nie je ani ponechať svoje osobné veci či cennosti na viditeľných miestach vo vozidle alebo ich vkladať do kufra na parkovisku cintorína. Dôležité je taktiež po zaparkovaní dôkladne prekontrolovať správne uzamknutie vozidla," podotkla Krajčovičová.



Na cintorínoch v tomto období podľa nej hrozí aj zvýšené riziko požiarov, ktoré môžu vzniknúť neopatrnou manipuláciou so zapálenými sviečkami. "Vhodné je vence upevniť na svojom mieste, aby ich neodfúklo a sviečky ukladať v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov, ideálne do svietnikov," odporučila hovorkyňa.



Mestská polícia bude v okolí cintorínov či krematória usmerňovať vodičov na parkoviskách a v ich okolí, keďže sa očakáva zhustená premávka a sťažené parkovanie. Polícia preto apeluje na ľudí, aby pokiaľ to je možné, využili na presun mestskú hromadnú dopravu (MHD). Dopravný podnik Bratislava posilní spoje MHD, ktoré mieria na cintoríny a na tieto linky vyšle veľkokapacitné vozidlá.



"V prípade, ak by ste spozorovali páchanie akéhokoľvek protiprávneho konania, neváhajte osloviť priamo na mieste niektorú z hliadok mestskej polície alebo sa bezodkladne spojiť s operátorom bezplatnej a nepretržitej linky mestskej polície 159," poznamenala Krajčovičová.