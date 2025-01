Polícia:Cesty vo Vysokých Tatrách sú zasnežené, no premávka je plynulá

Vysoké Tatry 5. januára (TASR) - Premávka v okolí lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách bola v nedeľu dopoludnia plynulá a bez obmedzení. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičom zároveň pripomína výstrahy pred počasím.



Ako uvádza, cestná premávka je v súčasnosti bez obmedzení aj v okolí Štrbského Plesa. Cesty sú zasnežené, no prejazdné.



Vo Vysokých Tatrách tento týždeň evidovali zhustenú premávku a tvorbu kolón. Policajti na situáciu dohliadali a došlo aj k niektorým obmedzeniam v cestnej premávke.



Polícia vodičov zároveň upozorňuje, že v súvislosti s počasím sú vydané viaceré výstrahy 1. stupňa. V rámci Prešovského kraja meteorológovia varujú pred snehovými jazykmi a závejmi v okresoch Poprad a Kežmarok, a to od 14.00 h. Poľadovicu možno očakávať na celom Slovensku od 19.00 h do pondelkového (6. 1.) poludnia. Tiež pripomína, že na horách v rámci východného Slovenska platí v okrese Poprad výstraha pred vetrom od 20.00 h do pondelkového rána.