Dopravnú nehodu pri Nitrici neprežil vodič nákladného vozidla

Nitrica 2. júla (TASR) – Dopravnú nehodu, ku ktorej došlo včera večer na ceste I/9 pri Nitrici (okres Prievidza), neprežil 60-ročný vodič nákladného vozidla z okresu Partizánske. Policajti začali v súvislosti so zrážkou osobného vozidla a kamiónu trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, informovala vo štvrtok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



„Podľa doterajších zistení 35-ročný vodič z Prievidze na vozidle Audi A4 jazdil od Novák smerom na Horné Vestenice. Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do ľavého jazdného pruhu, kde v tom čase jazdilo nákladné vozidlo Renault Magnum s prívesom, ktoré riadil 60-ročný vodič z okresu Partizánske," opísali policajti.



Po náraze vozidlo Renault podľa nich prešlo vľavo mimo cestu do poľa, kde sa prevrátilo aj s návesom. „Ťahač zostal následne prevrátený na streche, v dôsledku čoho vodič nákladného vozidla utrpel zranenia, ktorým podľahol na mieste dopravnej nehody. Vodič osobného vozidla sa zranil ľahko," doplnili.



Škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na približne 21.000 eur. Na mieste dopravnej nehody bol aj súdny znalec z odboru cestnej dopravy.



„Vodiča Audi dopravní policajti na mieste nehody podrobili dychovej skúške. Jej výsledok bol negatívny. Nebohému vodičovi nákladného vozidla bude odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok pri súdnej pitve," ozrejmila polícia.



Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Prievidze.