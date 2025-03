Maškarová: Za útek podozrivého v Bratislave môže neskúsenosť policajta

Bratislava 7. marca (TASR) - K úteku podozrivého z vlámania došlo v Bratislave neskúsenosťou mladého policajta. Okolnosti prípadu aktuálne preveruje kontrola. Na základe nej Policajný zbor prijme opatrenia. Na tlačovej konferencii to v piatok v reakcii na otázku k prípadu vyhlásila prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová. Dodala, že policajti po tejto osobe doteraz pátrajú.



"Boli vykonávané procesné úkony s podozrivým. Podozrivý si vyžiadal telefonát s príbuzným, čo mu bolo umožnené. Bol odpútaný a využil moment neskúsenosti strážmajstra," vysvetlila Maškarová. Odmietla, že by zo strany polície došlo k zatajeniu incidentu.



Mestská polícia Bratislava zadržala v stredu (5. 3.) krátko po polnoci muža pri vlámaní sa do jedného z obchodov v centre Bratislavy. Vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, tak ho príslušníci odovzdali štátnym policajtom, ktorým muž ušiel.