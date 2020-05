V okolí Košíc utrpeli ťažké zranenia motocyklista a cyklista

Košice 18. mája (TASR) – Ťažké zranenia utrpeli počas uplynulého víkendu na cestách v okolí Košíc motocyklista aj cyklista. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Dvadsaťsedemročný Košičan išiel v sobotu po 18:00 na motocykli v smere od Košíc na rekreačnú lokalitu Jahodná.



„Pri prejazde ľavotočivou zákrutou pri náklone sa dostal do šmyku. Tým došlo k strate stability motocykla a následnému pádu na vozovku,“ uviedla s tým, že na motocykli vznikla škoda predbežne za 9000 eur. Za porušenie pravidiel cestnej premávky neprispôsobením rýchlosti jazdy svojim schopnostiam vodičovi policajti na mieste uložili blokovú pokutu.



K nehode došlo aj v nedeľu okolo 20:30, keď 39-ročný muž z okresu Košice-okolie jazdil na bicykli smerom od obce Bukovec na obec Malá Ida. Podľa polície si nevšimol chodca, ktorý tlačil svoj elektrobicykel pri pravej krajnici smerom do Malej Idy a narazil doňho zozadu.



Po náraze jeho rovesníka a bicykle odhodilo mimo cesty. Cyklista, ktorý do chodca narazil, dopadol na cestu. Dychová skúška bola uňho pozitívna s výsledkom 1,67 promile alkoholu.



„Pri dopravnej nehode cyklista utrpel ťažké zranenia. Chodec, ktorý odmietol na mieste lekárske ošetrenie, nafúkal 0,85 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,77 promile," dodala Mésarová s tým, že bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.