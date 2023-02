Polícia opäť riešila prípad zneužitia údajov z platobnej karty

Bratislava 10. februára (TASR) - Polícia vo štvrtok (9. 2.) riešila ďalší prípad zneužitia údajov z platobnej karty pri nákupe na online bazári. Poškodená pre podvod prišla pri nákupe vankúša na kojenie o 9600 eur. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Upozorňuje ľudí, aby pri platbe nikomu neposkytovali číslo platobnej karty, jej platnosť či verifikačný kód.



"Stále opakujeme, aby ste svoje údaje od platobných kariet i internet bankingu neposkytovali cez rôzne linky na objednanie prepravy. Stále ide o podvod! Najčastejšie sú podvodníkmi využívané bazáre, cez ktoré inzerujete na predaj rôzne veci," varuje polícia.



Polícia aktuálne vyšetruje aj ďalšie podobné prípady. Malackí policajti riešia podvod pri predaji radiátora, v dôsledku ktorého poškodená po komunikácii so záujemcom o kúpu vyplnila údaje o platobnej karte cez zaslaný link, čím prišla o sumu 1280 eur. Ďalšie vyšetrovanie sa týka bazára s oblečením. Poškodená pri inzercii bundy prišla podobným spôsobom o 1001 eur.



Senecká polícia sa tiež zaoberá podvodom s bitcoinom, pri ktorom poškodená prišla o 34.250 eur. Údajní zamestnanci spoločnosti spravujúci investície do bitcoinu ju mali telefonicky kontaktovať s otázkou, či nechce vybrať našetrenú sumu. "Následne si mala nainštalovať v mobile aplikácie, kde načítala údaje z občianskeho preukazu, údaje o platobnej karte a vygenerovaný kód nadiktovať zamestnancovi, ktorý jej zaslal QR kód a ten použiť v aplikácii banky," doplnila polícia. Neskôr jej v banke oznámili, že zneužitím osobných údajov z občianskeho preukazu jej bol poskytnutý spotrebný úver.



"Buďte obozretní, nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú, požadujú vaše údaje k bankovým službám, či vás tlačia do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku. Raďte sa, pýtajte sa, či už známych, pracovníkov v bankách, alebo na iných úradoch a miestach, ak si nie ste istí," radí polícia.