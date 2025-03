TRAGICKÁ NEHODA: Muža zachytil autobus

Rimavská Sobota 25. marca (TASR) - V Rimavskej Sobote došlo v pondelok (24. 3.) večer k zrážke autobusu a 48-ročného chodca. Muž bol po nehode prevezený do nemocnice, kde vážnym zraneniam podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K tragickej nehode došlo vo večerných hodinách na ceste I/16 v Rimavskej Sobote. "Chodec mal náhle vojsť do jazdnej dráhy autobusu, ktorý išiel po uvedenej ceste v smere od Lučenca do Košíc a chodca zachytil pravou prednou časťou," priblížila polícia s tým, že 48-ročný muž vážnym zraneniam v nemocnici podľahol.



U vodiča autobusu polícia vykonala dychovú skúšku s negatívnym výsledkom, prípadné požitie alkoholu u chodca bude zisťované pri pitve. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie. "Všetky bližšie okolnosti nehody sú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania," dodala polícia.