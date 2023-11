Pri manipulácii s nezaistenou zbraňou vystrelil, zasiahol človeka

Sukov 9. novembra (TASR) - Pri manipulácii s nezaistenou strelnou zbraňou došlo v obci Sukov v okrese Medzilaborce k výstrelu, zranil sa jeden človek. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (7. 11.) popoludní.



"Muž odložil nabitú strelnú zbraň s nábojom v nábojovej komore na zadnú sedačku do auta, išlo o guľovnicu, ktorú mal v legálnej držbe. Neskôr podvečer ju z auta vyberal, pričom ju uchopil za pažbu a spúšť, v dôsledku čoho zbraň vystrelila a projektil zasiahol druhého muža stojaceho nablízku do oblasti brušnej dutiny," priblížila hovorkyňa.



Muž pri manipulácii so zbraňou podľa nej porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona o strelných zbraniach a strelive. Upozornila, že majiteľ zbrane je povinný prepravovať a používať zbraň len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne či v zásobníku zbrane.



"Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví," dodala Ligdayová.



Polícia zároveň upozorňuje, že držba aj manipulácia so zbraňou má svoje jednoznačné a prísne pravidlá, ktoré je potrebné vždy a za každých okolností plne rešpektovať a riadiť sa nimi. Táto udalosť je príkladom toho, že ich porušenie môže viesť k závažným až tragickým následkom.