NEHODA NA R2: Hlásia zranených vrátane policajta

Kriváň 24. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode dvoch vozidiel na rýchlostnej ceste R2, ku ktorej došlo vo štvrtok (23. 11.) pri obci Kriváň v okrese Detva, sa ťažko zranili dve osoby. Zranenie utrpel aj policajt v služobnom aute, ktoré zasiahlo jedno z havarovaných vozidiel. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K nehode došlo v ranných hodinách na konci rýchlostnej cesty pri Kriváni, kde sa cesta schádza do jedného jazdného pruhu. Podľa polície mal 64-ročný vodič Škody Felícia naraziť do odstaveného auta značky Mercedes, ktoré bolo v tom čase kontrolované hliadkou polície.



"Po náraze Mercedes odhodilo do služobného vozidla, v ktorom v tom čase sedel na mieste spolujazdca policajt, ktorý je ľahko zranený," priblížila polícia.



Pri dopravnej nehode sa ťažko zranil vodič Felície i jeho spolujazdkyňa. Škody na vozidlách boli odhadnuté na viac ako 26.000 eur. Presná príčina nehody je naďalej v štádiu vyšetrovania.