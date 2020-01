STREĽBA V BRATISLAVE: Polícia zastavila unikajúce auto

Bratislava 23. januára (TASR) - Bratislavskí policajti vo štvrtok strelili do kolesa unikajúcemu autu, ktoré sa nechcelo podrobiť policajnej kontrole. Vodič šoféroval aj napriek trojnásobnému zákazu viesť motorové vozidlo. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Hovorca opisuje, že auto spozorovala hliadka vo štvrtok poobede v obci Plavecký Štvrtok v okrese Malacky a chcela ho skontrolovať. "Vodič namiesto zastavenia zrýchlil a pred policajným vozidlom začal vo vysokej rýchlosti unikať," uviedol Szeiff.



Policajti sa snažili vozidlo zastaviť. Vodič však na opakované výzvy nereagoval a vo vysokej rýchlosti unikal v smere na obec Suchohrad v okrese Malacky. "Tam došlo zo strany vodiča k úmyselnému poškodeniu policajného vozidla, a to nárazom doň. Následne z unikajúceho vozidla vypadlo väčšie množstvo vrecúšok s bielou kryštalickou látkou," približuje Szeiff.



Podotkol, že auto pokračovalo do bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Na začiatku mestskej časti policajti mimo obytnej zóny vystrelili varovný signál do vzduchu. "Hliadka opäť za dôsledného dodržania zákonných podmienok použila služobnú zbraň a zasiahla a poškodila zadné koleso unikajúceho vozidla. Vozidlo následne zastavilo," povedal hovorca polície.



V aute sedel 43-ročný vodič a 21-ročná spolujazdkyňa, ktorí boli obmedzení na osobnej slobode. "Následnou lustráciou bolo preukázané, že vodič šoféroval aj napriek uloženému trojnásobnému zákazu viesť motorové vozidlá," uviedol Szeiff. Dodal, že ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania.