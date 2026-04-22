VIDEO: ŠTYRIA OPITÍ ZA VOLANTOM: Vozili sa aj na streche auta
Budú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, poznamenala polícia.
Autor TASR
Lučenec 22. apríla (TASR) - Lučeneckí policajti počas piatkovej (17. 4.) noci riešili štyroch mužov, ktorí viedli osobné auto pod vplyvom alkoholu. V uliciach mesta sa vozili aj na streche vozidla. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K udalosti v Lučenci malo dôjsť podľa políciou zverejneného videa v piatok vo večerných hodinách. Štvorica mužov pod vplyvom alkoholu sa počas jazdy striedala v šoférovaní osobného auta. V meste sa vozili aj na streche vozidla, pričom si svoje konanie natáčali na mobilné telefóny.
„Svojím konaním vážne ohrozili nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Trojica mužov vo veku 29, 22 a 18 rokov nafúkala viac ako jedno promile alkoholu a budú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ poznamenala polícia.
