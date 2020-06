Sudca nerozhodol o návrhu na vzatie šéfa D4R7 Construction do väzby

Bratislava 1. júna (TASR) – Sudca doposiaľ nerozhodol o návrhu na vzatie obvineného šéfa spoločnosti D4R7 Construction M.H. do väzby. V prípade druhého obvineného J.J.B.S., ktorý je bývalým šéfom firmy a momentálne sa na Slovensku nenachádza, vyšetrovateľ zabezpečuje podklady pre vyhlásenie pátrania. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.



V súvislosti s výstavbou bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, polícia momentálne pracuje na objasnení deviatich trestných vecí. Prevažne ide o podozrenie zo spáchania trestných činov proti životnému prostrediu. Vyšetrovať má trestnú činnosť neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, ako aj majetkovú a daňovú trestnú činnosť.



"Priebeh vyšetrovania jednotlivých prípadov sa vyznačuje vysokou odbornou a časovou náročnosťou vyšetrovania. Je determinovaný potrebou zložitého znaleckého dokazovania, čo je pri trestných činoch proti životnému prostrediu nevyhnutné," uviedla Mihalíková.



Polícia v sobotu (30. 5.) informovala, že vzniesla obvinenie voči dvom vrcholným manažérom spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, pre trestný čin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia. Spôsobiť na ňom mali škodu vo výške 12,5 milióna eur. Obvinený je občan Nemecka s iniciálami M. H. a občan Španielska s iniciálami J.J.B.S. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného M.H. do väzby. Toho polícia zadržala v piatok (29. 5.) počas akcie Konateľ. Ďalší obvinený, občan Španielska, sa podľa polície už dlhší čas nezdržuje na Slovensku.



"Obvinení sa mali skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu D4 a R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná, časť Jánošíkova," povedal zástupca riaditeľa Odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave Milan Maškara.



Spoločnosť D4R7 Construction pre TASR potvrdila a spresnila, že v prípade ťažby štrku boli zo strany polície vznesené obvinenia jednému súčasnému a jednému bývalému konateľovi, jednému zamestnancovi, ako aj spoločnosti samotnej. Vo svojom stanovisku firma odmieta obvinenia polície a tvrdí, že ťažbou štrku v katastri Dunajská Lužná nevznikli škody na životnom prostredí. Opatrenia zo strany polície považuje za neprimerané a ponižujúce.



"Aj keby pre niektorú činnosť chýbali niektoré povolenia, neznamená to automaticky, že by táto činnosť ohrozovala alebo poškodzovala životné prostredie," argumentuje spoločnosť. Vyčíslenú výšku údajne spôsobenej škody považuje za spornú. D4R7 Construction deklaruje, že plne spolupracovala pri všetkých žiadostiach o informácie a súčinnosť, ktoré jej zo strany polície boli adresované.