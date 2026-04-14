LÚPEŽ V LUČENCI: Muža najprv kopol do tváre, útočiť neprestával
Autor TASR
Lučenec 14. apríla (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 43-ročného muža z okresu Lučenec zo zločinu lúpeže v súbehu s prečinom výtržníctva. V sobotu (11. 4.) v popoludňajších hodinách na Partizánskej ulici v Lučenci pristúpil k 67-ročnému mužovi, začal mu vulgárne nadávať a následne na neho fyzicky zaútočil. TASR o prípade v utorok informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Poškodeného kopol do tváre, následkom čoho spadol. Útočník vo fyzických útokoch neprestával a opakovane poškodeného napádal, pričom prehľadával jeho oblečenie, z ktorého mu nakoniec vzal mobilný telefón i finančnú hotovosť a z miesta odišiel. Už po pár hodinách po oznámení skutku bola podľa popisu stotožnená podozrivá osoba, ktorá skončila v rukách polície,“ uviedla Kováčiková s tým, že vyšetrovateľ podal podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby.
Ako Kováčiková dodala, v minulosti bol už 12-krát súdne trestaný prevažne za násilnú trestnú činnosť.
