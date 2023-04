Opitý vodič narazil do vozidla: V aute bola aj jeho 9-ročná dcéra

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vodič osobného automobilu mal v sobotu popoludní naraziť do odstaveného vozidla na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke. Nafúkal 1,65 promile alkoholu. V aute viezol deväťročnú dcéru. Na sociálnej sieti o tom informovala bratislavská krajská polícia.



"Podľa doposiaľ zistených informácií mal 42-ročný vodič viesť vozidlo značky Seat Altea, pričom sa dostatočne nevenoval vedeniu motorového vozidla, následkom čoho narazil do tam odstaveného vozidla, ktoré následkom nárazu odhodilo do ďalšieho pred ním odstaveného vozidla," priblížili policajti.



Vodič bol prevezený do nemocnice na jednorazové ošetrenie. Spáchal prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.