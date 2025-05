VODIČI, POZOR: Na Panónskej ceste v Bratislave budú obmedzenia

Bratislava 26. mája (TASR) - Vodiči musia v utorok (27. 5.) na Panónskej ceste v Bratislave počítať s dopravným obmedzením. Dôvodom je taktické cvičenie policajtov a záchranných zložiek. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.



„Obmedzená bude cestná doprava na Panónskej ceste v úseku od zastávky OC Lúky po pripájaciu vetvu od OC Danubia, a to v čase od 05.00 h do 17.00 h. Pre autobusové linky číslo 91 a 191 v smere do Rusoviec bude v danom úseku zabezpečený odklon,“ priblížila.



Dôvodom obmedzenia je taktické cvičenie policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami pôsobiacimi v Bratislavskom kraji. Prebiehať bude na Panónskej ceste v smere do Rusoviec. Predmetom bude simulácia dopravnej nehody a jej následné riešenie zložkami integrovaného záchranného systému.



Polícia vodičom odporučila, aby pri prejazde úsekom zvýšili opatrnosť, riadili sa pokynmi polície, prípadne na prejazd využili alternatívne trasy.