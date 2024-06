PRIAMO DO SRDCA: Opitá žena v Bratislave nezvládla riadenie

Bratislava 21. júna (TASR) - Vodička pod vplyvom alkoholu spôsobila vo štvrtok (20. 6.) dopravnú nehodu. Na Trojičnom námestí v Bratislave narazila do kovového stĺpika a železného koša v tvare srdca. Polícia ju obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



"Štvrtková jazda 53-ročnej Angeliky B. po bratislavských cestách skončila na Trojičnom námestí nárazom do kovového stĺpika a železného koša v tvare srdca. Dopravní policajti po príchode na miesto podrobili vodičku dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom 1,88 promile," spresnila.



Policajti vodičku obmedzili na osobnej slobode a obvinili ju z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Po vykonaní potrebných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia, kde momentálne čaká na súdne pojednávanie, na ktorom sa rozhodne o jej vine a treste," poznamenala hovorkyňa s tým, že jej hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.



Polícia v tejto súvislosti apelovala na zodpovedné šoférovanie. "Jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujete a ohrozujete ňou nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky," dodala.